Многие члены группы «быстрого реагирования», жестоко убившие журналиста Джамаля Хашукджи, проходили подготовку в американской компании, обладающей лицензией Госдепа. Об этом пишет The Washington Post.

Как уточняется, в ходе расследования обозреватель издания узнал о том, что часть убийц Хашукджи проходили подготовку в американской компании Tier 1 Group, которая базируется в штате Арканзас.

Отмечается, что сотрудничество между спецслужбами США и Саудовской Аравии в настоящий момент заморожены, поскольку Вашингтон ждёт, когда Эр-Рияд ответит на вопросы, связанные с гибелью журналиста.

Представители Соединённых Штатов в свою очередь просят коллег прояснить роль принца Саудовской Аравии, опасаясь, что он может стать новым «Саддамом Хусейном».

Кроме того, в расследовании упоминается израильская компания NSO Group, которая специализируется на взломе мобильных телефонов. По предварительным данным для взлома телефона Хашукджи была использована продукция именно этой фирмы.

Minval.az