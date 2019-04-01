США продолжат оказывать на Иран «максимальное давление», пока Тегеран не прекратит подрывать стабильность на Ближнем Востоке, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«На протяжении слишком долгого времени иранский режим разжигал конфликты и (подрывал) стабильность, чтобы расширить влияние и угрожать соседям при очень незначительных затратах на свои действия. Такого больше не будет. Мы продолжим оказывать максимальное давление, пока Тегеран не прекратит неприемлемое поведение», — написал Дж.Болтон в своем аккаунте в Twitter.

Minval.az