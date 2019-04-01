Правящая Партия справедливости и развития Турции (ПСР) опротестует итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции. Об этом заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак в понедельник.

Ранее кандидат от главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экрем Имамоглу объявил о своей победе на выборах мэра Стамбула. В этой связи он призвал ЦИК как можно скорее опубликовать официальные итоги голосования.

Соперник Имамоглу кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), ближайший соратник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

По словам Шеноджака, подобная разница между данными стамбульского отделения и ЦИК наблюдается впервые. «У нас на руках есть протоколы с разных избирательных участков, где зафиксированы голоса, отданные Бинали Йылдырыму, однако в сводной таблице они приписаны Имамоглу. Мы со вчерашнего дня работаем над этим: будьте уверены, что у нас слишком много доказательств подобных несоответствий, и мы готовы все их доказать», — сказал он.

По его словам, спорные бюллетени могут повлиять на результаты выборов. «У нас слишком много доказательств, которые повлияют на результат. По нашим данным, на голосовании в Стамбуле победили ПСР и Йылдырым», — приводит РИА Новости слова главы стамбульского отделения правящей партии.

Minval.az