Старейшая тюрьма Японии вскоре будет перестроена в высококлассный отель.

Как сообщает News On Japan, на реконструкцию исторической тюрьмы Нара планируется потратить около 136 миллионов долларов. Будут проведены работы по повышению устойчивости к землетрясениям.

Романская постройка из красного кирпича — воплощение архитектуры эпохи Мэйдзи, пишет издание. Строительство тюрьмы Нара было завершено в 1908 году, и она является единственной нетронутой тюрьмой из пяти, созданных правительством в то время. Заведение признано важным культурным объектом, и станет первой тюрьмой Японии, преобразованной в отель.

Пенитенциарное заведение функционировало до 2017 года, в нем содержались несовершеннолетние правонарушители.

Планируется, что отель откроется для посетителей в 2021 году. Тюремные камеры с высокими потолками будут использоваться в качестве комнат для гостей, а складские помещения и комнаты охранников переоборудуют в рестораны и залы.

В отеле будет несколько десятков номеров в четырех зданиях из пяти. Цены пока не разглашаются.

Minval.az