ОБСЕ приветствует приверженность Армении и Азербайджана к укреплению режима прекращения огня, сказал председатель организации Мирослав Лайчак на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофером в Братиславе, касаясь встречи Пашинян-Алиев.

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, Шофер рассказал о результатах встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Действующий председатель приветствовал конструктивную атмосферу переговоров и стремление лидеров предпринять ощутимые шаги в поисках мирного решения конфликта.

«Мы по-прежнему позитивно оцениваем и полностью поддерживаем этот процесс и приверженность лидеров укреплению режима прекращения огня и осуществлению ряда мер в гуманитарной сфере», — сказал Лайчак.

Minval.az