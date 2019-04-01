Эра правления нового императора Японии получила название Рэйва. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Есихиде Суга, пишет The Japan Times.

Название новой эры можно перевести как «удача и гармония». Оно взято из старейшей антологии японской поэзии «Манъесю», составленной в VIII веке. Это произошло впервые — ранее подобные термины брались из китайской литературы.

Эра Рэйва наступит 1 мая, когда новым императором Японии провозгласят наследного принца Нарухито. Его отец, император Акихито, который взошел на престол в 1989 году, добровольно отречется в пользу сына.

Название эры правления императора в Японии используется в официальных документах, на водительских правах, в календарях и газетах.

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