В Турции была испытана модернизированная электромагнитная пушка SAHI 209 BLOCK II.

В сети опубликованы ее фотографии и видео. Можно понять, что это установка имеет значительные размеры. Выглядит она как башня, имеющая ствол большого калибра. Сама башня установлена на прицепе-трале.

Из сообщения, характеризующего установку, известно, что пушка способна стрелять снарядами 35-миллиметрового калибра и весящими максимум килограмм на расстояние до 50 километров, передает российское агенство Аvia.pro. Вероятно, рельсотрон можно применять в различных родах воск, к примеру, в противовоздушной и даже противоракетной обороне.

Minval.az