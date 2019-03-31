Согласно предварительным итогам голосования на муниципальных выборах в Турции, на выборах мэров в Анкаре и Стамбуле лидируют кандидаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), однако они уступают оппозиции в Измире.

Так, согласно результатам подсчета 31% голосов, кандидат от ПСР на пост мэра Стамбула, ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым набирает 51,6% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиционного «Союза нации» Экрем Имамоглу получает 45,8% голосов. В Анкаре по результатам подсчета 26% голосов лидирует заместитель председателя ПСР Мехмет Озхасеки (50,6%). Главный кандидат от оппозиции Мансур Яваш заручился поддержкой 46,2% избирателей.

В Измире кандидат от ПСР, экс-министр экономики Турции Нихат Зейбекчи проигрывает оппозиционеру Тунчу Сойеру. По результатам подсчета 23,9% голосов, они набирают 37,3% и 58,4% соответственно.

В целом по результатам обработки 24,4% бюллетеней на муниципальных выборах лидируют кандидаты от ПСР, набирая 48,1% голосов. Главная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 29,4% голосов, передает РИА Новости.

Minval.az