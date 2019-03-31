Израиль не будет отводить войска от сектора Газа и для обеспечения безопасности готов в случае необходимости к интенсивной военной кампании. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху, встречая в аэропорту прибывшего с визитом в страну президента Бразилии Жаира Болсонару, передает ТАСС.

«Президент [Болсонару], вы прибыли в Израиль в напряженное время. Я отдал приказ, чтобы силы Армии обороны Израиля оставались развернутыми вокруг сектора Газа. Это — включая танки, сухопутные силы и ВВС. Мы готовы к любому сценарию и — в случае необходимости — к интенсивной кампании. Мы сделаем то, что должны, для безопасности Израиля» , — цитирует высказывания премьера его канцелярия.

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