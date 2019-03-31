Президент России Владимир Путин на отдыхе в Туве сам готовит шашлык, маринад которого держится в секрете. Об этом глава республики Шолбан Кара-оол рассказал в интервью РИА Новости в рамках Красноярского экономического форума.

Отмечается, что глава российского государства несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым.

Как рассказал глава Тувы, Путин сам делает маринад для шашлыка, готовит из того мяса, которое удается добыть.

«Президент любит жарить мясо… Все делает сам президент», — сказал Кара-оол.

По его мнению, шашлык получается «шикарный», но секрет рецепта маринада Кара-оол не раскрыл.

«Не знаю, это его секрет», — ответил глава Тувы.

Minval.az