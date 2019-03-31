В районе Потурге турецкой провинции Малатья во время выборов произошла стрельба, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате перестрелки погибли два человека. О причине инцидента не сообщается.

Отметим, что сегодня в Турции проводятся муниципальные выборы.

В муниципальных выборах принимают участие партии «Сеадет» (SP), Независимая партия Турции (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), Партия великого единства (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», Народно-республиканская партия (Cumhuriyet Halk Partisi), Партия справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi), Демократическая партия (Demokrat Parti), Партия националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», Демократическая партия народов (Halkların Demokratik Partisi) и Демократическая левая партия (Demokratik Sol Parti).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измир кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а также на пост главы муниципалитета Стамбула кандидатуру Бинали Йылдырыма.

Minval.az