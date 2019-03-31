Бельгийские музейщики уверены, что эти два занятия прекрасно сочетаются

В Королевский музей изобразительного искусства в бельгийской столице люди теперь идут за хорошим самочувствием. Работники музея уверены, что картины и занятия по йоге и светской медитации, которые проводят их специалисты, прекрасно сочетаются? пишет «Сегодня».

«Искусство помогает ученикам фокусироваться по-другому и открываться для нового. Скажем, здесь на стенах абстрактные картины. А это — другой взгляд, другая интерпретация. Они расширяют сознание. Ученики становятся более открыты неизвестному или неизведанному», — сообщает музейный инструктор по йоге Лайя.

Чтобы попасть на занятия, нужно принести соответствующую одежду и коврик для йоги и внимательно слушать инструктора.