С 1 апреля частным аптекам Туркменистана запретят продавать антибиотики – необходимые лекарства люди смогут приобрести в сети государственных аптек, пишет News Asia.

Контракты по импорту антибиотиков частникам уже не регистрируют, а после того, как остатки медикаментов будут распроданы фармацевтами, любой антибиотик можно будет приобрести только по рецепту.

Отмечается, что доступность и бесконтрольное употребление антибиотиков, в том числе низкого качества и импортируемых из третьих стран, привело к развитию устойчивых форм микроорганизмов.

Minval.az