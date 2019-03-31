Адвокат и экоактивистка Зузана Чапутова стала лидером на президентских выборах в Словакии по предварительным итогам голосования. Во втором туре ее поддержали более 58% избирателей, сообщает местное издание Dennik N.

За ней следует замглавы Еврокомиссии Шарош Шефчович, который набрал чуть менее 42% голосов.

Явка избирателей во втором туре составила менее 42%, что стало самым низким показателем в истории страны.

Выборы в Словакии проходили 16 и 30 марта. Действующий президент Андрей Киска в них не участвовал. Зузана Чапутова вступит в должность 15 июня. Она станет пятой главой государства со дня обретения Словакией независимости в 1993 году и будет первой женщиной на посту президента Словакии.

Minval.az