Сегодня в Украине пройдут очередные президентские выборы.

Отметим, что всего в стране зарегистрировано 29 814 111 избирателей, которые проголосуют на 29 900 избирательных участках по всей стране и 101 — заграницей.

Согласно информации издания «Корреспондент» Центральная избирательная комиссия внесла изменения в правила голосования в России, запретив своим гражданам голосовать в этой стране. Вместо этого они предложили проголосовать на избирательных участках в Грузии, Казахстане и Финляндии. Это, в свою очередь, ставит вопрос об участии в выборах 3 миллионов граждан Украины.

Более 1,5 тысяч международных наблюдателей из более чем 40 стран будут наблюдать за президентскими выборами. Всего в Центральной избирательной комиссии Украины зарегистрировано 2344 международных наблюдателя, представляющих 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Согласно опросам, в тройку лидеров предстоящих выборов входят нынешний президента Петра Порошенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и шоумен Владимира Зеленский.

Minval.az