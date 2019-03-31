Ким Хан Соль, племянник лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, может быть одним из ключевых членов тайной организации Cheollima Civil Defense, взявшей на себя ответственность за нападение на северокорейское посольство в Мадриде. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Chosun Ilbo.

По словам главы организации Fighters for Free North Korea Пак Сан Хака, от участника нападения Адриана Гонг Чанга он узнал, что Ким Хан Соль и другие члены семьи Ким Чен Ына, бежавшие из страны, присоединились к движению. Он также добавил, что племянник лидера Северной Кореи живет в США.

Отмечается, что в 2017 году Cheollima Civil Defense заявила о защите Ким Хан Соля, который является сыном сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, убитого в Куала-Лумпуре. В связи с этим убийством США ввели против КНДР санкции, однако власти Северной Кореи свою вину отрицают и называют причиной убийства заговор врагов республики.

Тайная организация Cheollima Civil Defense, известная также как Free Joseon, борется с действующей властью в Северной Корее. Она взяла на себя ответственность за нападение на северокорейское посольство в Мадриде, произошедшее 22 февраля. Предполагалось, что егомогли организовать США. Власти Испании не исключили причастности ЦРУ к нападению.

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