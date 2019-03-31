Останки 1214 узников гетто, погибших в годы Великой Отечественной войны, были подняты на поверхность в ходе раскопок в центре Бреста. Об этом сообщает пресс-служба горисполкома.

Массовое захоронение обнаружено в январе во время строительства жилого комплекса, которое в результате приостановили.

— Длина расстрельной ямы — 40 метров, ширина — четыре, — рассказал руководитель поисковых работ лейтенант Дмитрий Каминский.

Останки людей были найдены на глубине от полутора до 1,8 метра. Помимо них обнаружены фрагменты одежды, обуви и девятимиллиметровые гильзы.

По разным оценкам, в брестском гетто, которое было создано во время оккупации, находилось до 28 тысяч евреев.

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