Полиция Барселоны заявила, что задержала семь человек во время столкновений с радикальными каталонским сепаратистами, которые протестовали против политического митинга новой ультраправой партии.

Как сообщает AP, региональная полиция Каталонии также заявила, что пять человек получили незначительные ранения в субботу, в том числе один из ее офицеров.

Трех протестующих арестовали за то, что они напали на человека, прибывшего на площадь в центре Барселоны, чтобы посетить митинг крайне правой партии Vox, которая жестко выступает против сепаратистского движения в Каталонии.

Сепаратисты бросали камни и жгли костры посреди улицы во время столкновений с силовиками, сообщают в полиции.

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