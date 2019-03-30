Функции Android, о которых вы могли не знать.

Чтобы открыть шторку с настройками, не обязательно делать свайп с самого верха. В последних версиях Android шторка открывается, даже если сделать свайп сверху вниз с середины рабочего стола.

Переключаться между приложениями можно без вызова меню многозадачности. Достаточно просто дважды нажать на кнопку многозадачности, и смартфон переключится на предыдущее приложение.

Виджеты часов и календаря занимают много места на рабочем столе. Есть решение. Просто замените виджеты часов и календаря иконками приложений. Они динамические и всегда показывают актуальные время и дату.

Мультиоконный режим давно перестал быть привилегией флагманских моделей. Сегодня даже бюджетные смартфоны справляются с отображением двух приложений на одном рабочем столе. Но многие об этом не знают, потому что нужная опция «прячется». Откройте меню многозадачности и напротив названия необходимого приложения нажмите кнопку контекстного меню. В появившемся списке нужно выбрать функцию «Разделить экран».

Производители предлагают делать скриншоты по-своему. Но есть универсальный приём. Просто зажмите на секунду-две кнопку питания и нижнюю часть качельки громкости. В девяти случаях из десяти вы сделаете скриншот.

Приложения из Google Play можно устанавливать на смартфон даже с компьютера. Откройте магазин в браузере, найдите приложение и нажмите «Установить». Далее выберите, на какой ваш гаджет установить приложение.

В Android очень просто «заблокировать» нежелательный номер телефона. Выберите необходимый контакт в телефонной книге, нажмите «Редактировать» и поставьте галочку в пункте «Только голосовая почта».

В некоторых случаях тёмные обои экономят заряд батареи. OLED- и AMOLED-экраны не включают подсветку пикселей, на которые приходится отображение чёрного цвета. Поэтому, если вы поставите полностью чёрные обои, аккумулятор будет разряжаться медленнее. Эксперименты показывают, что экономия может достигать 20%.

После «отключения» Wi-Fi смартфон продолжает им пользоваться и сажать батарею. Отключите в настройках навигацию по Wi-Fi и сканирование открытых сетей. Так за день вы сэкономите несколько процентов заряда.

Практически все пользователи Android используют Chrome. В нём тоже есть фишки. Чтобы открыть меню вкладок, не обязательно нажимать на специальную иконку. Достаточно сделать свайп вниз от адресной строки.

В Chrome спрятана игра, о которой почти никто не знает. Отключите Интернет и попробуйте загрузить страницу. Вы увидите сообщение об ошибке и динозавра. Нажмите на него, и начнётся игра.

Есть спасение для тех, кому надоело по сто раз на дню разблокировать смартфон пин-кодом, отпечатком или лицом. Называется оно Smart Lock. Крайне недооценённая опция, которая автоматизирует разблокировку смартфона в конкретных сценариях. Например, можно выбрать безопасные зоны, в которых смартфон в принципе не будет блокироваться. Доверенными территориями запросто могут стать дом и офис. В этом же меню можно «подружить» смартфон с Bluetooth-аксессуарами вроде фитнес-трекеров или наушников. Будучи подключённым к одному из них, смартфон не станет блокироваться. Более того, можно сделать так, чтобы телефон снимал блокировку каждый раз, как слышит голос пользователя.

NFC нужен ещё и для обмена данными между смартфонами. Если два смартфона с NFC поднести друг к другу, они начнут обмен данными, которые открыты на экране: картинки, контакты, ссылки.

Работу любого Android-смартфона можно «ускорить». Зайдите в настройки «Для разработчиков», найдите пункт «Отрисовка» и везде отключите анимацию. Интерфейс Android начнёт «летать».

Потерянный смартфон с выключенным GPS можно найти на картах Google. Для этого установите утилиту Find My Device от Google и пройдите простую регистрацию. Ссылка на неё есть даже в настройках.

Если ваш смартфон сильно тормозит, а интерфейс живёт отдельной жизнью, не спешите нести смартфон в ремонт или делать «жёсткий» сброс настроек. Попробуйте запустить «Безопасный режим», в котором смартфон загружает только системные приложения. Высока вероятность, что операционка заработает стабильно. У вас появится возможность выкорчевать вирус, сделать бэкап нужных фотографий и документов перед сбросом настроек и, в конце концов, позвонить или написать сообщение. В стоковой версии Android, чтобы перейти в «Безопасный режим», нужно зажать кнопку питания и, не отпуская её, сделать долгий тап на иконку «Выключение». Этот сценарий работает у большинства производителей, однако в некоторых случаях схема может быть другой.

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