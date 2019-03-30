Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту. Об этом сообщает Fox News.

Самолет поднялся в небо в аэропорту Балтимор-Вашингтон и направился в Сан-Франциско. Однако через некоторое время после взлета в салоне появился резкий запах.

По словам одного из пассажиров, у некоторых людей начались проблемы с дыханием, тошнота, мигрень и боль в груди.

В связи с этим лайнер перенаправили в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса, куда прибыла группа медиков и спасательная бригада пожарных. Пассажиров осмотрели врачи, семерых из них доставили в больницы округа Колумбия.

Как заявил один из пострадавших, авиакомпания пообещала возместить клиентам медицинские расходы. Причина инцидента неизвестна.

Minval.az