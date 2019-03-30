Власти Венесуэлы сообщают, что постепенно удается решить проблему с отключением электроэнергии, которое затронуло 21 из 23 штатов страны.

Так, во многих городах в последние часы подача электричества то возобновлялась, то снова прерывалась. В муниципалитете Либертадор, в котором расположены основные госучреждения, сообщили, что проблема «блэкаута» решена на 90%. Власти штата Миранда проинформировали в Твиттер о восстановлении 60% подачи электроэнергии.

В то же время в ряде западных штатов проблему пока решить не удается вообще, отмечает агенство «Интерфакс». Сохраняются проблемы и в Каракасе, где, в частности, приостановило работу метро.

В итоге многие жители Венесуэлы уже около 15 часов остаются без света.

Minval.az