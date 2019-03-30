Соцсеть закроет функцию Live для пользователей, ранее замеченных в нарушении стандартов сообщества, а также инвестирует в программное обеспечение, позволяющее обнаруживать ролики со сценами насилия.

«В качестве реакции на произошедший теракт, мы принимаем три меры: ужесточение правил для Facebook Live, усиление борьбы с возбуждением ненависти на наших платформах и поддержка Новой Зеландии», — заявила главный операционный директор компании Шерил Сэндберг.

Власти Австралии, гражданином которой является террорист, также не остались в стороне. В будущем они намерены привлекать к ответственности социальные сети, если те не удалят записи террористических атак со своих платформ. Ожидается, что соответствующие законы внесут в парламент страны уже на следующей неделе. Компаниям-нарушителям грозят миллиардные штрафы, а их менеджерам — тюремное заключение.

Напомним, 15 марта белый националист из Австралии убил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Стрелок транслировал атаку в прямом эфире на Facebook, а копии видео распространились по Facebook, Twitter и YouTube.

Minval.az