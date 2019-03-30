Около 100 палестинцев пострадали в субботу в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа.

Cреди пострадавших — 10 палестинцев, получивших огнестрельные ранения, еще четверо — ранены резиновыми пулями, остальные отравились слезоточивым газом, который солдаты применяют для разгона манифестантов, передает ТАСС.

В свою очередь, телеканал Al-Mayadeen сообщает, что два палестинца погибли в столкновениях с израильскими военнослужащими в Газе.

Около 30 тыс. жителей прибрежного анклава собрались в течение дня вблизи заградительной полосы с еврейским государством, чтобы принять участие в шествиях, приуроченных к годовщине акции «Марш возвращения».

Ровно год назад палестинцы начали это протестное движение с требованием снять длящуюся уже более 12 лет блокаду сектора. Отправной точкой стал отмечаемый ими 30 марта в память о событиях 1976 года День земли. Тогда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам, что привело к масштабным демонстрациям, всеобщей забастовке на оккупированных территориях, а также столкновениям, жертвам и массовым арестам арабов.

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