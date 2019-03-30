Черный мазут испортил отпуск отдыхающим в Гоа в конце марта. Пришедшие утром на пляж туристы увидели вместо белого песка нефтепродукты. Искупаться не получилось и на следующий день.
Местные говорят, что черная полоса в жизни Гоа началась из-за танкеров. Весной суда моют недалеко от берега, в это время наступает межсезонье и меняются течения. Поэтому отходы нефтепродуктов прибивает к берегам курортного штата.Подобная ситуация повторяется в Гоа не в первый раз. Но в этом году масштаб особенно впечатляет. Местные и туристы говорят об экологической катастрофе.
Мазут в море превращается в шарики, которые пачкают песок, предметы и людей. Некоторые отдыхающие все равно искупались, несмотря на грязь. Теперь в тематических группах в соцсетях они обсуждают, как отмыть от мазута себя, детей и их игрушки.
Oil spill at Morgim beach Goa @EnvAgency @OceanHeroesHQ #Goa @fayedsouza pic.twitter.com/9ZkqBNWI8i
— Y Gohil (@Yogiraj2250) March 27, 2019