Черными стали практически все популярные пляжи на севере и юге штата. Арамболь, Мандрем, Калангут пострадали больше всего и непригодны для купания. Местные жители в соцсетях делятся фото и видео черных пляжей, сообщает телеканал «360».

Местные говорят, что черная полоса в жизни Гоа началась из-за танкеров. Весной суда моют недалеко от берега, в это время наступает межсезонье и меняются течения. Поэтому отходы нефтепродуктов прибивает к берегам курортного штата.Подобная ситуация повторяется в Гоа не в первый раз. Но в этом году масштаб особенно впечатляет. Местные и туристы говорят об экологической катастрофе.

Мазут в море превращается в шарики, которые пачкают песок, предметы и людей. Некоторые отдыхающие все равно искупались, несмотря на грязь. Теперь в тематических группах в соцсетях они обсуждают, как отмыть от мазута себя, детей и их игрушки.