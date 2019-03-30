Пилот Дэвид Ибботсон, управлявший самолетом, на котором летел и разбился 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала, был дальтоником, и ему было запрещено летать по ночам.

Ибботсон был частным пилотом, и его лицензия разрешала полеты только днем. У него была аналогичная лицензия на полеты в США, и в Европе он управлял зарегистрированным в США самолетом. В публичном реестре американского Федерального агентства гражданской авиации говорится, что Ибботсону нужны были очки для ближнего зрения. Другие детали там не уточняются, передает телеканал «Дождь».

Самолет с Салой должен был вылететь в 9 утра 21 января, однако вылет был перенесен на вечер по просьбе футболиста — он хотел попрощаться со своими коллегами по клубу перед переходом в другой. При этом, согласно правилам частных авиационных перевозок, действующих в США, решение о времени отправки самолета принимает пилот.

Самолет, на котором летел Сала, разбился 22 января. Он летел из французского Нанта в британский Кардифф. Там находятся одноименные футбольные клубы. Самолет пропал над проливом Ла-Манш. В начале февраля нашли его обломки и тела погибших.

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