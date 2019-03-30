«Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги (ВИЛ) Мухаммад Абдулкарим Аль-Исса озвучил решение делегатов симпозиума о присвоении Кадырову титула «Герой ислама». Также по решению президента Государства Палестина Махмуда Аббаса глава Чечни награжден одной из высоких наград этой страны – орденом «Звезда Иерусалима», — сказано в сообщении. Вручал орден советник президента Палестины доктор Махмуд Хаббаш.

Международная религиозная конференция «Ислам – послание милости и мира» проходила в Москве и Грозном 28-30 марта. В пятницу участники форума прибыли в Грозный, где провели заключительное заседание. Конференция обсудила отношения между Россией и исламским миром, проблемы исламофобии, международные проблемы. В работе форума приняли участие делегаты и гости из 43 стран мира.