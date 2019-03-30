Более 900 пожарных задействованы в тушении лесного пожара в горной местности в пригороде Пекина, информация о пострадавших не поступала, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Пожар разгорелся в субботу около 12.30 по местному времени в уезде Миюнь, расположенном к северо-востоку от китайской столицы, и из-за сильного ветра быстро распространился в соседний район Пингу.
Отмечается, что огонь не затронул никакие населенные пункты, сообщений об эвакуации к настоящему моменту не поступало, сообщает РИА Новости.
Власти столицы выпустили оповещение, что в период с 29 марта по 4 апреля в Пекине и близлежащих районах будет наблюдаться сильный ветер, который может усугубить ситуацию с пожарами, поэтому местным жителям и туристам запрещено разводить огонь в лесу, рекомендуется быть чрезвычайно внимательными и не бросать непотушенные сигареты и спички.