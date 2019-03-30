Отмечается, что огонь не затронул никакие населенные пункты, сообщений об эвакуации к настоящему моменту не поступало, сообщает РИА Новости.

Власти столицы выпустили оповещение, что в период с 29 марта по 4 апреля в Пекине и близлежащих районах будет наблюдаться сильный ветер, который может усугубить ситуацию с пожарами, поэтому местным жителям и туристам запрещено разводить огонь в лесу, рекомендуется быть чрезвычайно внимательными и не бросать непотушенные сигареты и спички.