После очередного провала соглашения о Brexit в британском парламенте премьер Тереза Мэй намерена поставить его на голосование в четвертый раз.

При этом упоминается, что «продавливать» свои условия выхода Британии из ЕС Мэй собирается уже на следующей неделе, и подумывает распустить парламент, если он останется непреклонен.

По словам Мэй, выйти из тупиковой ситуации с Brexit помогут только досрочные парламентские выборы, сообщает газета The Daily Telegraph.

«Боюсь, что мы достигаем предела возможностей по этой процедуре в Палате общин», — сказала премьер.

Minval.az