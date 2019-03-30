Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о противоречии решения США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами международному праву.

Действие Вашингтона только способствует напряженности в регионе, приводится в коммюнике Елисейского дворца.

Заявление французского президента было сделано после встречи с королем Иордании Абдаллой II, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию, согласно которой Соединенные Штаты признают Голанские высоты частью Израиля. Подписание состоялось во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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