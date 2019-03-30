«С понедельника мы двинемся в путь с новой энергией», — заявил Эрдоган, передает РИА Новости.

О готовности Турции начать операцию против Cил самообороны сирийских курдов на востоке от Евфрата и в Манбидже Эрдоган заявлял еще в середине декабря, но после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, объявившем о выводе войск из Сирии, он решил ее отложить.