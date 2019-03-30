Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую готовность погранично- боевых пунктов пограничного отряда «Газах» пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенных на границе с Арменией.

В рамках визита состоялись встречи с представителями местной общественности, была выражена признательность за всестороннюю поддержку, оказанную пограничникам в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении.

Должностные лица ГПС выразили соболезнования родителям военнослужащего Эллезова Эллеза Аледдин оглы, погибшего в результате обстрела противником позиций азербайджанских подразделений 26 марта на Физулинском направлении фронта.

Minval.az