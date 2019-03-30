В Алжире масштабный митинг с требование отставки президента страны Абдельазиза Бутефлики собрал миллион человек,сообщает BBC.

«Этот митинг местные власти уже назвали самым массовым с начала серии протестных акции в Алжире шесть недель назад. Но по словам оппозиции, это не гарантирует свободных выборов», — говорится в сообщении.

Алжирская полиция стреляла слезоточивым газом по толпе, когда они пытались зайти в офис президента.

Крупнейшие со времен «арабской весны» 2011 года протесты в Алжире начались после того как действующий глава государства заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах, намеченных на 18 апреля.

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