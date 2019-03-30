Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.

В соответствии с этой бумагой Пхеньян должен был взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия Соединенным Штатам, а также уничтожить баллистические ракеты, допустить на свою территорию американских и международных наблюдателей.

Как указывают собеседники агентства, это был первый раз, когда американский президент назвал Ким Чен Ыну цель переговоров. Северокорейский лидер на предложение Трампа ответил отказом, а саммит в итоге оказался фактически сорванным. Главы государств после этого отказались от совместного обеда в ханойской гостинице «Метрополь».

По данным Reuters, документ был вероятно подготовлен советником Трампа Джоном Болтоном, который рассчитывал убедить КНДР согласиться на «ливийский сценарий». Муаммар Каддафи в 2003 году решился свернуть ядерную программу и уничтожить баллистические ракеты дальностью свыше 300 километров. В Пхеньяне в прошлом году напоминали, что США в итоге приняли участие в свержении режима Каддафи.

РБК отмечает, что идею заставить КНДР передать все свое ядерное оружие США Болтон предложил еще в 2004 году, а вновь стал ее продвигать стал в прошлом году, когда стал советником президента по национальной безопасности.

Minval.az