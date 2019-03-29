Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы власти Мексики немедленно прекратили пропускать в США нелегальных мигрантов. Если этого не произойдет, на следующей неделе он полностью или частично закроет границу. Трамп написал об этом в твиттере.

Также он потребовал, чтобы Конгресс США немедленно ужесточил миграционное законодательство, которое он считает самым слабым в мире.

Трамп отметил, что в Мексике самое жесткое в мире законодательство о границе и эта страна зарабатывает на США больше 100 миллиардов долларов в год. При этом власти Мексики ничего не делают, чтобы остановить нелегалов, а только «берут деньги и болтают».

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в ответ, что в страна не реагирует на угрозы американского лидера, передает Reuters.

Эбрард подчеркнул, что угрозами на страну не повлияешь.

Minval.az