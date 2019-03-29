28 марта в Ереване началось 14-ое заседание бюро Конференции региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства, являющейся одной из платформ формата Евросоюз — Восточное партнерство.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовал депутат Верховного меджлиса Нахчыванской АР, член бюро CORLEAP Анар Ибрагимов.

Депутат также посетил на древней и исторической земле Азербайджана, в являющемся центром Иреванского ханства одноименном городе мечеть «Гёй мечеть».

Анар Ибрагимов поместил в соцсети фотографии и написал следующее: «Сегодня я посетил «Гёй мечеть». Мечеть, построенная в 1766 году ханом Иревана Гусейнали ханом, является единственным оставшимся в городе нашим турецко-исламским политическим, религиозным и культурным наследием. Я посетил мечеть и помолился. Я благодарен Всевышнему за такую возможность».

Minval.az