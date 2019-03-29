В Ингушетии расформировали батальон полиции, который во время митинга в Магасе 26 марта отказался разгонять протестующих. Об этом рассказал бывший пресс-секретарь главы республики Калой Ахильгов, пишет «Медуза».

По его словам, были уволены 19 сотрудников батальона.

«Все произошло из-за истории, когда они не выполнили указ по разгону митингующих. Жертв среди митингующих не было благодаря этому полку, который не дал большому количеству росгвардейцев пройти на территорию, где находились митингующие», — сказал Ахильгов.

Митинг в Магасе против внесения изменений в конституцию продолжался с утра 26 до утра 27 марта. Участники акции разошлисьпо домам только после того, как власти пообещали согласовать новую акцию через несколько дней.

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