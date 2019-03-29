Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США нарушают международное право, рассматривая законопроект о запрете на передачу Анкаре истребителей F-35 в связи с приобретением Турцией российских систем ПВО С-400.

«Тот факт, что третья страна выступает против соглашения между двумя государствами, принципиально противоречит международному праву. Мировое сообщество должно увидеть, что подобные безосновательные капризы не имеют никакого смысла», — сказал Чавушоглу, передает Анадолу.

Он вновь заверил, что турецкая сторона не намерена передавать технологии, связанные с F-35 «третьей стране».

«Анкара привержена этому соглашению, и не может быть речи о том, что Турция передаст полученные технологии третьей стране. Турция закупает их в собственных интересах», — сказал глава турецкой дипломатии.

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