Впервые в мире американские врачи пересадили почку от одного ВИЧ-инфицированного пациента к другому, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что операция была проведена в госпитале Джонса Хопкинса в Балтиморе. На данный момент оба пациента чувствуют себя хорошо.

До этого считалось, что ВИЧ может повлиять на здоровье почек. Однако новые антиретровирусные препараты, применяемые для терапии и профилактики ВИЧ-инфекции, считаются безопасными для почек.

По словам доктора Кристины Дюран из медцентра, операция «бросает вызов обществу» и позволяет посмотреть на болезнь под другим углом.

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