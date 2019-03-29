Итальянский сенат принял закон о мерах самообороны, разрешающий стрелять по грабителям.

Об этом сообщает Reuters.

Парламент утвердил новые правила «законной самообороны» 28 марта. Теперь владельцев частной собственности нельзя будет обвинить в неоправданном насилии, если они смогут доказать, что стрельба произошла во время опасной ситуации.

«Это замечательный день для итальянцев», — сказал министр внутренних дел страны Матео Сальвини. «Наконец, мы окончательно гарантируем священный принцип необходимой защиты для людей», — подчеркнул он.

Кроме того, принятый документ увеличивает тюремное заключение за кражу со взломом и вооруженное ограбление. Противники закона говорят о трудности его применения и возможном росте неоправданной стрельбы. По статистике, в последние годы число насильственных преступлений в Италии снижалось.

Minval.az