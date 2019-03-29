Согласно сообщению армянской газеты Грапарак, армянские миротворцы в Сирии, в отличие от миротворцев, которые служат под эгидой НАТО в других странах, живут в крайне тяжелых бытовых условиях, в том числе, в смысле безопасности, и едят то, что «повезли с собой в консервах».

До отправки армянской гуманитарной миссии НАТО отказалась от ряда проектов с Арменией, сообщает газета, и есть подозрения, что они могут отказаться и от услуг армянских миротворцев в Афганистане.

Миротворцы говорят, что отправка гуманитарной миссии в Сирию нанесла Армении ущерб. Сейчас в США находится министр обороны Армении Давид Тоноян, и есть надежда, что удастся разрулить ситуацию, пишет газета.