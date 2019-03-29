В Анталье стартовала встреча министр иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу и главы МИД России Сергея Лаврова. Министры поприветствовали друг друга, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Ожидается, что главы МИД также примут участие в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, передает РИА Новости.

В ходе заседания планируется обсудить предстоящую встречу президентов России и Турции, проведение которой запланировано на апрель этого года в Москве. Также особое внимание будет уделено ситуации в Сирии, в частности, идлибской зоне деэскалации.