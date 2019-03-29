За последние пять лет Украина получила от США более 1,3 миллиарда долларов на развитие армии.

Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

По словам Пахона, эти деньги были выделены на укрепление обороноспособности украинских войск и улучшение взаимодействия с НАТО. США поддерживают стремление Киева вступить в альянс.

Директор Центра изучения мира и конфликтов при университете Уэйна в Детройте Фредерик Персон считает, что НАТО не позволит Украине стать членом организации, поскольку это приведет к обострению отношений с Россией.

В декабре 2018 года стало известно, что США выделят Украине 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. Эти деньги также были предназначены для увеличения военно-морского потенциала страны.

Minval.az