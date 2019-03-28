Мандат нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлен до 30 сентября 2022 года.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года — до 30 сентября 2022 года», — отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что «союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее пригодности для будущего».

Столтенберг прокомментировал это решение в своем Twitter: «Считаю за честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему».

Minval.az