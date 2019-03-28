Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США. Об этом сообщает Anadolu.

Речь идет о ситуации, сложившейся в стране в августе 2018 года. После принятия президентом США Дональдом Трампом решения о повышении в два раза пошлин на алюминий и сталь из Турции курс турецкой лиры обвалился по отношению к доллару, обновив исторический минимум.

«За августовскими манипуляциями 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки ряда стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару», — заявил Эрдоган.

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