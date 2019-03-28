29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами осадки. Утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет дуть северный ветер, местами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем — 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана местами осадки, в горных районах – ожидается снег. В некоторых местах ожидается интенсивность, туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 4-7, днем – 8-12 градусов тепла. В горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 3-6 градусов тепла.

Ожидается, что 29-30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть западный ветер, местами усилится. Местами ожидается дождь.

Minval.az