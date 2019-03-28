В Средиземном море нелегальные мигранты захватили судно, которое их спасло. Инцидент произошел у побережья Ливии.

Группу из 108 беженцев из этой страны, которые хотели попасть в Европу, принял на борт турецкий сухогруз. Однако, когда спасенным стало ясно, что моряки хотят вернуть их обратно, беженцы подняли бунт и взяли судно под контроль, сообщает российский Пятый канал.

В настоящее время сухогруз уже находится в территориальных водах Мальты, но ее власти заявили, что не позволят ему войти ни в один порт.

Ближайшие соседи тоже отказались от мигрантов. В Италии их назвали преступниками и обвинили в пиратстве.

Minval.az