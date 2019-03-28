Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот. Об этом говорится на сайте организации.

Он подчеркнул, что Голаны всегда принадлежали и будут принадлежать Сирии. По словам постпреда, действия Вашингтона — «попытка манипулировать историей, географией и самой совестью человечества».

Джаафари также заявил, что оккупация Израилем Голан — это реальная угроза международному миру и безопасности. Дамаск, отметил он, оставляет за собой право решить вопрос силовыми методами.

Minval.az