Ракетные обстрелы из сектора Газа территории Израиля, включая Тель-Авив, осуществлялись по заданию Ирана, сообщила в среду газета «Исраэль Хайом» со ссылкой на источники в египетской разведке.

Издание отмечает, что за обстрелами стояло боевое крыло проиранской радикальной группировки ХАМАС, которое действовало за спиной политического руководства этой организации и координировало свои действия с «Исламским джихадом».

Источник в египетской разведке утверждал, что целью обстрелов были срыв посреднических усилий Египта и вмешательство в предвыборную ситуацию в Израиле.

В свою очередь источник в движении ХАМАС, которое правит в секторе Газа, утверждает, что одной из целей запуска ракет было поражение на предстоящих 9 апреля внеочередных парламентских выборах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет издание NEWSru Israel.

Оно также утверждает со ссылкой на информированные источники, что 14-15 марта в сторону Тель-Авива из сектора Газа были выпущены ракеты «Фаджар» иранского производства.

Minval.az