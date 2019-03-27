Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подтвердила, что глава правительства пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава ЕС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили на Даунинг-стрит, 10, направив расшифровку слов Мэй, сказанных ею в среду на заседании парламентского Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев от Консервативной партии.

«Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этом зале поддержать сделку (с Евросоюзом) для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг — претворили в жизнь решение британского народа и покинули Европейский союз в организованной манере без лишних осложнений», — сказала Мэй.

Minval.az