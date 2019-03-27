Изменение статуса музея-собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть станет своего рода ответом на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и суверенитет этого государства над Голанскими высотами.

Об этом, как сообщает Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы можем сделать бесплатным вход в Святую Софию, но мы можем не только это сделать. После [муниципальных] выборов мы вернем подлинный статус Святой Софии. Что это означает? Мы сменим статус с музея на мечеть. Сейчас Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей [Израиля]. Не так ли? Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Вы получите ответ из Турции», — приводит агентство слова турецкого лидера, выступавшего на митинге в Трабзоне.

24 марта Эрдоган рассказал, что власти Турции могут изменить статус собора Святой Софии, чтобы его смогли посещать бесплатно. По его словам, «туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству», поэтому «со Святой Софией можно поступить аналогично».

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